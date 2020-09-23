Трамп назвал главное условие сделки по TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что главным условием сделки по TikTok должна стать безопасность американских граждан, передает ТАСС.
«Если сделка будет достигнута, соглашение принесут мне, а я ее одобрю, либо нет. Безопасность является доминирующим фактором. Компании продвигаются в плане сделки, посмотрим, что произойдет», — заявил президент.
По его словам, его устроит как факт наличия сделки, так и факт ее отсутствия.
Ранее Трамп одобрил Oracle покупку TikTok и разрешил участвовать в сделке Walmart. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения до 27 сентября включительно.