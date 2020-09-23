Ильхам Алиев о ливанских армянах в Карабахе

В некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН выполняются в течение нескольких дней. А Армения около 30 лет продолжает игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН. Против Армении, являющейся государством-оккупантом, должны быть применены санкции. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Ильхам Алиев , выступая в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что, грубо нарушая нормы международного права, Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях. В то время, когда внимание международной общественности, в том числе Азербайджана, направлено на устранение последствий взрыва в Бейруте, Армения, воспользовавшись ситуацией, занимается размещением ливанцев армянского происхождения на оккупированных территориях Азербайджана.

«Незаконное заселение – серьезное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года. Это - военное преступление. Незаконное заселение оккупированных территорий Азербайджана не может иметь правовой силы.

На территории сегодняшней Армении уничтожено и разграблено культурное наследие азербайджанского народа. Армения также разрушила исторические и религиозные памятники Азербайджана на наших оккупированных территориях. Цель – стереть там все следы азербайджанцев.

Армения незаконно эксплуатирует природные ресурсы на оккупированных территориях и использует водные ресурсы для создания искусственного экологического кризиса. Армения, добывающая золото и другие ценные металлы и минералы на оккупированных территориях Азербайджана, экспортирует их на международные рынки. Это - схема незаконной бизнес-деятельности и отмывания грязных денег.

Международные компании, незаконно эксплуатирующие природные ресурсы Азербайджана, столкнутся с юридической ответственностью, если немедленно не прекратят свою незаконную деятельность. Азербайджан уже начал предпринимать юридические шаги против лиц и компаний, занимающихся незаконной эксплуатацией наших природных ресурсов на оккупированных территориях», - сказал президент.