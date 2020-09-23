Ильхам Алиев: «Только Армения выступила против инициативы Азербайджана»

Единственной страной, выступившей против выдвинутой Азербайджаном инициативы проведения Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, была Армения. При том, что ситуация с коронавирусом в Армении ужасающая. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что Армения выступила против этой инициативы только потому, что она была выдвинута Азербайджаном.

«Выступать против такой инициативы – продукт иррационального мышления. Это – очередное проявление господствующей в Армении и поощряемой правительством азербайджанофобии. Молодому поколению в Армении прививается ненависть к азербайджанскому народу», - сказал президент.

Ильхам Алиев добавил, что несмотря на трудности, вызванные оккупацией со стороны Армении, Азербайджан смог создать стабильное, современное, демократическое и мультикультуральное государство.

«Развитие демократии и защита прав человека входят в число основных приоритетов нашего правительства. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Несколько месяцев назад мы выступили с инициативой широкого политического диалога. Все основные политические партии поддержали эту инициативу. Успешно начавшийся этот политический диалог усилит нашу политическую систему и послужит устойчивому развитию Азербайджана», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что мультикультурализм – образ жизни азербайджанского народа.

«Мы представляем миру пример терпимости и сосуществования. Начатый Азербайджаном в 2008 году «Бакинский процесс» имеет целью укрепление диалога и сотрудничества между мусульманским миром и Европой и поддерживается ООН. Проводимый в Азербайджане раз в два года Всемирный форум по межкультурному диалогу резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН признан как «основная глобальная платформа для поощрения межкультурного диалога»», - сказал президент.