Ильхам Алиев обратился к ООН: Армения готовится к новой войне против Азербайджана

Прославление нацизма является государственной политикой Армении. Пресловутый нацистский генерал Гарегин Нжде превратился в «национального героя». После Второй мировой войны он был арестован, лишен свободы на 25 лет и умер в тюрьме. В центре столицы Армении возведен 6-метровый памятник Нжде. В Армении также прославляются члены ряда других подобных АСАЛА террористических организаций. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент отметил, что враждебные азербайджанофобские заявления руководства Армении и совершаемые провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой войне против Азербайджана.

«Мы призываем ООН и международную общественность сдерживать Армению от очередной военной агрессии. Ответственность за провокации и эскалацию напряженности полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

К сожалению, деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов. Переговоры не должны вестись ради имитации, они должны быть нацеленными на результат и содержательными.

Президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США в своих заявлениях подчеркнули неприемлемость статус-кво. Мы приветствуем эти заявления, однако заявлений недостаточно. Мы нуждаемся в реальных шагах.

Наше почти 30-летнее участие в переговорном процессе является наглядным примером нашей приверженности миру. Все 11 членов Минской группы ОБСЕ должны активно участвовать в процессе», - сказал президент.