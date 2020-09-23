Американские сенаторы от обеих партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, проходящим лечение в Берлине от интоксикации. Об этом сказано на сайте сенатора Марко Рубио.

Сенаторы представили законопроект, который предполагает возможность введения санкций против российских официальных лиц, так как они могут иметь отношение к нарушениям международного права, в том числе и к делу Навального. Имена и должности лиц, против которых могут быть применены санкции, не уточняются.

Также они предложили администрации США представить Конгрессу доклад о том, кто может иметь отношение к ситуации с оппозиционером.