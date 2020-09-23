Северная Корея борется с коронавирусом расстрелами

47-летний чиновник находился на борту патрульного судна, осуществлявшего рыбный надзор в Желтом море в десяти километрах от берегов КНДР, но в какой-то момент обнаружили его пропажу. В каюте остались лишь его ботинки. Очевидно, речь шла о побеге из страны. Хотя обычно бегут в противоположную сторону, с севера на юг, но в этом случае человек запутался в своих проблемах и принял, как ему показалось, единственное решение. Сообщают, что за несколько месяцев до этого его бросила жена, и он испытывал большие финансовые сложности.

По данным южнокорейской разведки, во вторник вечером его, облаченного в спасательный жилет и держащегося за какой-то плавучий предмет, обнаружил северокорейский пограничный патруль. Пограничники надели противогазы, прежде чем вступить в контакт с перебежчиком, и на борт его не стали поднимать. Получив от него какие-то объяснения, после некоторой паузы, ушедшей, очевидно, на получение указаний от руководства, его прямо в воде расстреляли из автоматов, а потом облили горючим и сожгли.

Вопросы вызывает не столько непомерная жестокость, она-то в исполнении северокорейских военных обычна, а сама процедура уничтожения беззащитного человека. Южнокорейские власти считают, что таким образом, возможно, проявилась установка властей КНДР на недопущение коронавируса в страну любыми способами. На 1400-километровой границе с Китаем якобы действует приказ стрелять без разговоров во всех, кто норовит зайти с той стороны, где родился COVID-19.

В конце июля, спустя более полугода с начала пандемии, северокорейские СМИ сообщили о первом и пока единственном случае возможного проникновения коронавируса SARS-CoV-2 на территорию страны. Его предполагаемый носитель вернулся в КНДР 19 июля из Южной Кореи, куда бежал три года назад. 24-мужчина был изолирован, а лидер республики Ким Чен Ын распорядился закрыть на карантин 200-тысячный город Кэсон, расположенный на границе с Южной Кореей. Но с тех пор прошло много времени, карантин отменен, а сам вождь Ким Чен Ын появляется в видео и на фотографиях в окружении чиновников без масок.