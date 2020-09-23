Кто его сменит, пока не сообщали.

BBC News сообщает, что в четверг минобороны Германии внезапно выпустило заявление, в котором указывалось, что в следующем месяце Грамм будет освобожден от своих обязанностей и досрочно выйдет в отставку.

Начальник военной разведки Германии Кристоф Грамм покинет свой пост на фоне заявлений правительства о необходимости "дополнительных усилий" по борьбе с проникновением ультраправых в ряды бундесвера.

В январе военная разведка (MAD) Германии объявила, что в течение прошлого года в армии были выявлены сотни военнослужащих, подозреваемых в симпатиях к неонацистам.

Особо проблемным оказалось элитное спецподразделение KSK, которое впоследствии пришлось расформировать. Около 20 его бойцов подозревались в правом экстремизме.

Кристоф Грамм, возглавлявший военную разведку с 2015 года, лично не подозревается в связях с экстремистами.

Проблема проникновения ультраправых в армию вскрылась в 2017 году. Тогда в двух казармах бундесвера были обнаружены сувениры времен нацизма. После этого во всех казармах была устроена тотальная инспекция. Многие подозреваемые в связях с праворадикалами также считались сторонниками правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". В мае нынешнего года полиция, расследовавшая связи между военными и ультраправыми, изъяла оружие и взрывчатку в доме спецназовца, служившего в KSK, в восточной земле Саксония.