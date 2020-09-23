Спецпредставитель Евросоюза на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара. Об этом сообщает сайт главы государства.

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