Азербайджанские танки и артиллерия заняли огневые позиции фото; видео

В Азербайджанской армии, в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с танковыми и ракетно-артиллерийскими подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Цель занятий – повышение профессионализма личного состава танковых и артиллерийских подразделений, улучшение взаимодействия при планировании и проведении боевых операций.

В ходе боевого слаживания взаимодействующие подразделения заняли огневые позиции.

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