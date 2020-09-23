Азербайджанские танки и артиллерия заняли огневые позиции фото; видео
В Азербайджанской армии, в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с танковыми и ракетно-артиллерийскими подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Цель занятий – повышение профессионализма личного состава танковых и артиллерийских подразделений, улучшение взаимодействия при планировании и проведении боевых операций.
В ходе боевого слаживания взаимодействующие подразделения заняли огневые позиции.