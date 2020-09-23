И снова антирекорд в Грузии по коронавирусу

В Грузии за минувшие сутки врачи выявили 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии, отмечает Sputnik Грузия.

Предыдущий антирекорд был поставлен накануне - 259 случаев за сутки.

По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 4 664, из них активные на сегодня – 2 903. За последние сутки скончался один пациент (всего 26). С начала пандемии вылечились 1 759 пациентов.