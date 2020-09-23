Новым лицом Panda Boya станет звезда, имя которой пока держится в секрете. Об этом сообщил директор по маркетингу компании Мушвиг Искандаров.

Компания Panda Boya, имеющая самый большой каталог цветов лакокрасочной продукции в стране, подписала контракт с популярной в Азербайджане личностью.

По словам М.Искандарова, 27 октября Panda Boya впервые в истории азербайджанского телевидения представит новое лицо своей компании и мобильное приложение в прямом эфире на телеканалах "Хазар" и ATV.

Мобильное приложение не только облегчит выбор потребителя, но и порадует его инновациями. Компания также объявила конкурс для потребителей под названием "Звезда Панды".

Вы можете присоединиться к конкурсу, посетив сайт http://pandaboya.az/pandaninulduzu. По условиям конкурса нужно выяснить, кто является звездой Panda Boya.

Победитель конкурса, который стартовал сегодня, 25 сентября, и продлится месяц, будет выбран с помощью специальной электронной программы. Его имя будет объявлено в прямом эфире, компания подарит победителю iPhone 11.

Panda Boya (принадлежит Muradli-M Group) является производителем и поставщиком строительных материалов. Офис компании расположен в Бинагадинском районе. После восстановления Азербайджаном независимости ООО Muradli-М начало действовать как оптовый центр строительных материалов через строительные магазины Muradli.

В настоящее время компания под торговой маркой Panda Boya производит первую в Азербайджане мебельную краску LINX. Она также выступает в качестве регионального дистрибьютора турецких лакокрасочных материалов GENCH, а также многих компаний Европы и Дальнего Востока. Продукция, производимая Muradli-M Group ISO 9001, имеет сертификат качества.

https://www.facebook.com/search/top/?q=panda%20boya

https://www.instagram.com/panda_boya/