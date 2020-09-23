На границе задержали наркоторговцев

Отдел информации

15 сентября на служебной территории погранзаставы недалеко от села II Шахсевен Бейлаганского района Азербайджана пограничники заметили неизвестного мужчину, пытавшегося пересечь на автомобиле государственную границу Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. 

Отмечается, что нарушитель скрылся с места происшествия. В результате неотложных розыскных мер на территории был обнаружен и изъят сверток с наркотическими средствами общим весом 2 кг 950 г (2 кг опиума и 950 г метамфетамина). Также был задержан автомобиль Kia Rio (99-HX-897). Находившиеся в автомобиле жители Сальяна Бабаев Алиага Расул оглу (1987 г.р.) и Кязымзаде Ниджат Заур оглу (1993 г.р.) были задержаны.

В этот же день на служебной территории погранзаставы недалеко от села Газахлар Физулинского района Азербайджана был задержан еще один нарушитель государственной границы с Ираном – гражданин ИРИ Панахи Гуламали Мухаммедали оглу (1969 г.р.). У него было обнаружено и изъято 942 г наркотических средств (575 г героина, 300 г метамфетамина, 1 г метадона и 66 г марихуаны). 

18 сентября на служебной территории погранзаставы в поселке Бахрамтепе Имишлинского района были задержаны нарушители государственной границы с Ираном – граждане Исламской Республики Иран Кыаны Бехнам Али оглу (1986 г.р.) и Бехзад Пырыватлоу Реза Махмуд оглу (1978 г.р.). У них было изъято 4 кг 176 г наркотических средств и психотропных таблеток (3 кг 182 г героина, 994 г метамфетамина, 8 789 таблеток Metadon-40 и 20 таблеток Buprenorphine-2). 

По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержанные привлечены в качестве обвиняемых лиц, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется расследование. 

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