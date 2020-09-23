На границе задержали наркоторговцев

15 сентября на служебной территории погранзаставы недалеко от села II Шахсевен Бейлаганского района Азербайджана пограничники заметили неизвестного мужчину, пытавшегося пересечь на автомобиле государственную границу Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Отмечается, что нарушитель скрылся с места происшествия. В результате неотложных розыскных мер на территории был обнаружен и изъят сверток с наркотическими средствами общим весом 2 кг 950 г (2 кг опиума и 950 г метамфетамина). Также был задержан автомобиль Kia Rio (99-HX-897). Находившиеся в автомобиле жители Сальяна Бабаев Алиага Расул оглу (1987 г.р.) и Кязымзаде Ниджат Заур оглу (1993 г.р.) были задержаны.

В этот же день на служебной территории погранзаставы недалеко от села Газахлар Физулинского района Азербайджана был задержан еще один нарушитель государственной границы с Ираном – гражданин ИРИ Панахи Гуламали Мухаммедали оглу (1969 г.р.). У него было обнаружено и изъято 942 г наркотических средств (575 г героина, 300 г метамфетамина, 1 г метадона и 66 г марихуаны).

18 сентября на служебной территории погранзаставы в поселке Бахрамтепе Имишлинского района были задержаны нарушители государственной границы с Ираном – граждане Исламской Республики Иран Кыаны Бехнам Али оглу (1986 г.р.) и Бехзад Пырыватлоу Реза Махмуд оглу (1978 г.р.). У них было изъято 4 кг 176 г наркотических средств и психотропных таблеток (3 кг 182 г героина, 994 г метамфетамина, 8 789 таблеток Metadon-40 и 20 таблеток Buprenorphine-2).

По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержанные привлечены в качестве обвиняемых лиц, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется расследование.