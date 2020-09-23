Межбанк: платежные кольца теперь вдвое выгоднее

До сих пор клиентам предлагались только платежные кольца совместно с картами VISA Platinum за 300 манатов и VISA Infinite за 600 манатов.

Международный банк Азербайджана расширил продукцию платежных колец. Платежные кольца Payment Ring стали более доступными для клиентов, и теперь их можно приобрести совместно с картами VISA Gold.

Срок обслуживания платежного кольца - до четырех лет, а срок обслуживания карты - три года. Карточный счет можно открыть в манатах, долларах, евро и фунтах стерлингов.

Платежные кольца - инновационная банковская технология. Международный банк Азербайджана в этом году впервые представил платежный инструмент на нашем рынке.

Платежные кольца Payment Ring основаны на бесконтактной технологии NFC. Кольцо выполняет большую часть функций обычной пластиковой карты. В большинстве случаев там, где возможно совершать бесконтактные платежи с помощью карт Visa, также можно использовать эти кольца для проведения платежей в самые короткие сроки. Для совершения платежа достаточно подвести верхнюю часть кольца к POS-терминалу. Процесс оплаты займет всего пару секунд. Новые банкоматы банка, поддерживающие технологию NFC, также позволяют использовать эти кольца. Кольцо можно постоянно носить, так как оно является водонепроницаемым и защищено от сильных ударов, а также от воздействия химических веществ.

Платежное кольцо можно приобрести в любом филиале или отделении МБА, предъявив удостоверение личности. Клиенты, желающие приобрести продукцию, должны как можно скорее связаться с банком, потому что количество платежных колец ограничено.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.