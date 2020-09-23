В России резкий рост заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 7 212 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что это максимальный суточный прирост с 28 июня, когда в России коронавирус выявили у 7 658 человек. Накануне в России было выявлено 6 тыс. 595 пациентов с коронавирусом.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили в Москве — 1560 человек, это на 510 человек больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 108 человек, выздоровели 4 317 человек.

Общее число выявленных случаев в России достигло 1 136 048. За все время пандемии умерли 20 056 человек, выздоровели 934 146 человек. Число активных случаев составило 181 846.