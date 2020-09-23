COVİD-19 в Армении: снова сотни зараженных за сутки

Число зараженных коронавирусом в Армении по состоянию на 25 сентября увеличилось на 392 человека, составив 48 643, сообщает Национальный центр страны по контролю и профилактике заболеваний.

За сутки скончались 3 пациента. Общее число скончавшихся достигло 1240 человек. Из них 947 умерли непосредственно из-за коронавируса, 293 - по иным причинам.

Число выздоровевших увеличилось на 135, составив 43 401 человек. В больницах проходят лечение 4002 человека.