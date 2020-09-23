Короля Норвегии госпитализировали

Король Норвегии Харальд V в пятницу утром был госпитализирован. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на пресс-службу королевской семьи.

"Его Величество король Харальд был сегодня утром госпитализирован", - отметила пресс-служба, не приводя информацию о причинах такой меры, передает ТАСС.

Кронпринц Хокон в пятницу вместо отца будет руководить заседанием Госсовета. Еще вчера король принимал участие в одном из официальных мероприятий в Осло.

Харальду V 83 года, он вступил на престол в 1991 году.