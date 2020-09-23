Компания Bestcomp Group стала партнером первого уровня корпорации CISCO

Как отметил генеральный директор компании Фарид Гасанов, «это очень радостное для нас событие является большим успехом для азербайджанской компании. За последние годы наша компания добилась больших успехов в области проектирования и реализации решений по дата-центрам, информационной безопасности и телекоммуникациям. Мы являемся одной из трех компаний, обладающих статусом CISCO Master Security Specialization на территории СНГ.

Bestcomp Group была удостоена награды Azerbaijan Enterprise Partner of the Year на прошедшем в 2019 году в Лас-Вегасе (США) мероприятии CISCO Partner Summit при участии более 4 000 представителей различных ИТ-компаний со всего мира. Хочу отметить, что наши показатели сотрудничества с CISCO стали еще более впечатляющими в 2020 году, тем самым усилив наш лидерский статус в этой области на азербайджанском рынке. В Bestcomp Group работает большое число талантливых специалистов, обладающих сертификатами в области безопасности CISCO: CCIE, CCNP, CCDA, CCNA, ASAAM, управления проектами - PRINCE 2, а также имеющих более 500 сертификатов от ведущих ИТ-компаний мира. Именно благодаря нашим уважаемым заказчикам и высококвалифицированным специалистам мы смогли достичь таких высот».

Поздравляя компанию Bestcomp Group с последними достижениями, менеджер корпорации CISCO по работе с партнёрами в странах СНГ Сергей Кравчук заявил, что Bestcomp Group реализует много достойных и серьёзных проектов и статус CISCO Master Security Specialization является отличительной чертой компании Bestcomp Group на рынке и доказывает высокий уровень квалификации компании в области решений по информационной безопасности. Это достижение высоко оценивается корпорацией CISCO.

Компания Bestcomp Group является ведущей ИТ-компанией Азербайджана, осуществляющей активную деятельность на международном рынке. Новое достижение подтверждает исключительную квалификацию Bestcomp Group и позволяет проводить аудит, проектировать, внедрять и реализовывать самые сложные задачи в области дата-центров, телекоммуникационных решений и кибербезопасности, применяя различные технологии CISCO в странах СНГ и Азии.