Таможенные органы Азербайджана пресекли очередную попытку незаконного ввоза крупной партии лекарственных препаратов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на таможенном посту «Шелковый путь» был остановлен прибывший из Ирана грузовой автомобиль с госномерами 42-BL-556/42-ZA-456.

В ходе проверки рентгеновский аппарат показал подозрительные элементы, из-за чего было принято решение провести физический осмотр.

В ходе повторной проверки среди груза, оформленного как «косметические средства», были обнаружены спрятанные 2942 упаковки медицинского геля, 18 упаковок таблеток и другие лекарственные средства.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению организаторов незаконного провоза лекарственных препаратов на территорию Азербайджана.