Ильхам Алиев: «У армии добровольцев только одна цель – нападение на Азербайджан»

«В регионе многое изменилось с нашей последней встречи в феврале. К сожалению, регион не стал более безопасным, и ситуация ухудшается. В основном это происходит из-за продолжающихся военных провокаций Армении против Азербайджана. Самый агрессивный шаг Армения предприняла 12 июля. Они использовали артиллерию при обстреле наших военных позиций и сел», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает АзерТАдж.

«Как вы знаете, после июльских провокаций, в августе они отправили на линию соприкосновения диверсионную группу, главарь которой был задержан нашими военнослужащими. Он признался и заявил, что его отряд был послан для того, чтобы совершить нападение на наше гражданское население и военнослужащих, а также совершить теракты», - сказал глава Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это демонстрирует продолжение Арменией своей агрессивной политики против Азербайджана.

«Другим показателем является то, что они объявили о создании армии добровольцев, которая будет состоять из десятков тысяч людей. Если Армения действительно хочет мира, если хочет переговоров, как иногда заявляет, то зачем ей это? В чем необходимость этих лживых и смешных заявлений и практических шагов? У армии добровольцев из десятков тысяч людей только одна цель – нападение на Азербайджан. Они включают в эту армию добровольцев пожилых людей и даже женщин. Они проводят учения на оккупированных территориях, что тоже является провокацией против нас», - сказал президент.