Основной подозреваемый в нападении около здания, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в Париже, признался в содеянном, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, основному подозреваемому 18 лет, предположительно, он выходец из Пакистана. Молодой человек был задержан на ступенях здания Оперы на площади Бастилии, на его одежде были следы крови. Второго подозреваемого задержали на одной из близлежащих станций метро, ему 33 года.

Как ранее отметил премьер-министр Франции Жан Кастекс, в результате нападения ранения получили два журналиста агентства "Премьер линь", они были госпитализированы. "Сейчас их жизни не в опасности", - отметил премьер. Прокурор Парижа Реми Эйтс также уточнил, что пострадавшие подверглись нападению в тот момент, когда вышли покурить.