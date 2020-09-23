Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства
России и США нужны гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в заявлении Владимира Путина по российско-американскому сотрудничеству в сфере международной информационной безопасности, сообщает ТАСС.