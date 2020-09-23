Чавушоглу: Нэнси Пелоси отличается «образцовым невежеством»

Карьерный рост лица, подобного отличающейся «образцовым невежеством» Нэнси Пелоси, и ее избрание на пост спикера палаты представителей Конгресса США, являются источником обеспокоенности, в первую очередь для самой американской демократии, написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

«В США рано или поздно научатся уважать волю турецкого народа», - подчеркнул Чавушоглу.

Ранее президент США Дональд Трамп не дал конкретного ответа на вопрос журналистов о мирной передаче власти после ноябрьских выборов в стране. «Посмотрим, что будет», - сказал на брифинге американский лидер.

Комментируя ответ главы Белого дома, Пелоси заявила, что знает, кем восхищается Трамп.

«Он восхищается Путиным, Ким Чен Ыном, Эрдоганом. Однако, господин президент, позвольте вам напомнить, что вы находитесь не в Северной Корее, России, Турции или Саудовской Аравии. Вы находитесь в Соединенных Штатах, где правит демократия», - сказала Пелоси.