В Армении напали c палками на сотрудников «Газпрома»

В Гегаркуникской области Армении десятки жителей села Цовагюх напали на сотрудников компании «Газпром Армения», избив их камнями и палками, а также разбив их служебную машину, сообщает «Новости Армения».

Согласно информации, глава села Ваграм Геворкян, вместо того чтобы остановить насилие, подстрекал односельчан к расправе над сотрудниками «Газпрома». После того, как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, глава села приказал односельчанам избить полицейских.

В итоге телесные повреждения получили не только несколько полицейских, но и начальник полиции Гавара Игорь Месропян и глава полиции Севана Сарибек Рустамян.

Сообщается, что причиной конфликта стало то, что сотрудники «Газпрома» выявили факты многолетней кражи газа жителями села.