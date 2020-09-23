Рафик Байрамов о методах борьбы с легочными заболеваниями

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По прогнозам экспертов Всемирной организации здравоохранения, в ближайшем будущем человечество будет гораздо больше страдать от хронических заболеваний легких, чем от сердечных приступов или инсультов. Об этом и о многом другом во Всемирный день легких, который отмечается 25 сентября, в интервью haqqin.az рассказал заведующий кафедрой легочных заболеваний Азербайджанского медицинского университета доцент Рафик Байрамов.

Неутешительный прогноз экспертов ВОЗ Рафик Байрамов объясняет так: «Основные причины - это загрязнение воздуха, которое является экологическим фактором в развитии многих хронических заболеваний легких, и злоупотребление людей табаком. Смертность от хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), основной причиной которой является курение, в настоящее время растет: каждые 5 минут в мире от этой болезни умирают 100 человек, ежегодно - более 3 миллионов. В настоящее время ХОБЛ страдают не менее 70 миллионов человек в мире. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ займет третье место в мире по графику смертности». Говоря о наиболее распространенных в Азербайджане легочных заболеваниях, Рафик Байрамов отмечает, что заболеваемость хроническими заболеваниями легких в нашей стране колеблется в соответствии с показателями по всему миру. Он с сожалением отметил, что, насколько бы интенсивно ни шла борьба с курением на государственном уровне, граждане во многих случаях не хотят отказываться от этой вредной привычки. Подчеркнув, что рост числа курильщиков, особенно среди женщин, в последние годы является разочаровывающим фактором, доцент указал, что количество страдающих хронической обструктивной болезнью легких людей в Азербайджане неуклонно растёт. Рафик Байрамов также отметил, что бронхиальная астма и туберкулез актуальны среди хронических легочных заболеваний в настоящее время: «Правда, в последние годы наблюдается относительное снижение или стабилизация заражений, заболеваемости и смертности от туберкулеза, но все же рост заболеваемости резистентной к лекарствам формой туберкулеза продолжает оставаться серьёзной проблемой». Также доцент АМУ рассказал о стратегии и мерах, разработанных Минздравом Азербайджана для предотвращения распространения заболеваний легких в нашей стране. По его словам, правительство Азербайджана, в том числе и Министерство здравоохранения, регулярно принимает все необходимые меры для предотвращения и распространения легочных заболеваний, а также лечения страдающих ими. Разработана и реализуется соответствующая стратегия борьбы с самыми распространенными формами заболеваний легких. В Азербайджане реализуются государственные программы (например, программа мер по борьбе с туберкулезом) по борьбе с некоторыми хроническими заболеваниями легких. В целях борьбы с ХОБЛ и табакокурением, играющими ключевую роль в развитии многих хронических легочных заболеваний, в нашей стране приняты новые законопроекты и решение о запрете курения в закрытых общественных местах.