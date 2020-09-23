За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. 137 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 787 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 37 392 пациента вылечились, 583 пациента скончались. Лечение 1 812 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.