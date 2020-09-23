Коронавирус в Иране не отступает: 207 умерших за сутки

В Иране за прошедшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) умерли 207 человек (накануне - 175). Общее число умерших из-за COVID-19 в ИРИ достигло 25 222, сообщила сегодня представитель Минздрава Исламской Республики Сима Садат Лари.

По ее словам, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране возросло за сутки на 3 563 человека - до 439 882. Состояние 4 023 больных оценивается как тяжелое. Число вылечившихся возросло до 369 842 человек.

29 из 31 провинции Ирана находятся в «красной» или «рискованной» зонах.