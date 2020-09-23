Финляндия снова закрывает границы... но не для всех

Правительство в Хельсинки решило вернуть пограничный контроль с Исландией, Норвегией, Швецией, Германией, Словакией и Эстонией, где отмечены новые вспышки COVID-19. Правда, ограничительные мероприятия не коснутся рабочих поездок.

В ситуации, когда в Европе снова увеличилось число случаев заражения коронавирусом, такая страна, как Финляндия, успешно преодолевавшая пандемию, объявила о возвращении к мерам по ограничению поездок в страны и из стран региона.

С понедельника, когда ограничительные меры вступят в действие, финны смогут ездить только в шесть европейских стран, по возвращении из которых не должны будут «садиться» на карантин. Это Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Польша и Сан-Марино. Власти призывают также отказаться от необязательных поездок.

Помимо стран Европы ограничения касаются и поездок в Грузию, Канаду и Тунис. (Как сообщал haqqin.az, в достаточно благополучно справлявшейся с пандемией Грузии произошел резкий скачок заболевших коронавирусом.)

Послабления, относившиеся к туристическим поездкам из Финляндии в Швецию, продержались всего 10 дней. Введенные только 19 сентября, они с понедельника теряют силу.

Эпидемиологическая ситуация в последнее время резко ухудшилась в Эстонии и Швеции. В Таллине уже говорят о том, что возможно введение обязательного ношения населением защитных масок в общественных местах.

Одна из стран Балтии — Латвия, где пандемия пока что держится на довольно низком уровне, уже ввела карантинные меры для приезжающих сюда из Эстонии и Литвы туристов или возвращающихся оттуда своих граждан.

Резкий всплеск инфицированных у соседей спровоцировал объявление ограничений властями Риги по отношению к ним. Сейчас в Литве ежедневно регистрируется более 100 заражений, в Эстонии — более 30-40. Причем с июня в Литву был «завезен» 261 случай.

Так называемый «балтийский пузырь» лопнул, продержавшись несколько летних месяцев, когда оживился туризм между странами региона и балтийские соседи активно воспользовались благоприятными условиями для путешествий.