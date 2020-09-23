Гигантскую крысу-сапера наградили золотой медалью за храбрость

BBC News сообщает, что, работая намного быстрее людей с металлоискателями и без риска подорваться самому, 70-сантиметровый грызун за свою карьеру помог найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

Гигантская африканская сумчатая крыса по имени Магава получила престижную награду за разминирование полей в Камбодже.

Золотую медаль Магаве присудила британская благотворительная организация PDSA, предоставляющая ветеринарную помощь питомцам малоимущих. С 1943 года PDSA вручает награды животным, отличившимся храбростью в военных условиях, а с 2002-го - еще и тем, которые проявили особый героизм в мирное время.

Крыса Магава стала первым грызуном, которому досталась медаль PDSA - аналог британского Георгиевского креста для животных. Все предыдущие лауреаты были собаками.

В Камбодже, по оценкам специалистов, до сих пор зарыто порядка шести миллионов мин, оставшихся в земле после гражданской войны 1970-1980-х годов. Только за прошлый год от них погибло 77 человек.