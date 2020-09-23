Племянник Эскобара нашел $18 миллионов, спрятанных в стене дома

Племянник колумбийского наркобарона Пабло Эскобара говорит, что нашел 18 миллионов долларов наличными, которые были спрятаны в стене одного из домов его дяди, пишет Independent.

Николас Эскобар утверждал, что «видение» подсказало ему, где именно искать деньги в квартире в Медельине, в которой он сейчас живет.

Эскобар сообщил колумбийским СМИ, что это не первый раз, когда он находит деньги в укрытиях своего дяди. По его словам, он также нашел золотую ручку, спутниковые телефоны, пишущую машинку и непроявленную пленку.

«Каждый раз, когда я сидел в столовой и смотрел в сторону автостоянки, я видел, как мужчина входит туда и исчезает», - сказал Эскобар колумбийскому телеканалу «Red + Noticias».

Николас Эскобар, проживший в этой квартире пять лет, говорит, что некоторые банкноты были повреждены и непригодны для использования. По его словам, в свое время он сопровождал дядю в поездках, и однажды его даже похищали и пытали люди, разыскивающие его.