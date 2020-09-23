Провокация против Азербайджана. Следы ведут к Линдси Снелл

Дезинформацию о том, что около тысячи бойцов поддерживаемой Турцией в Сирии бригады «Хамза» готовятся отправиться в Азербайджан, распространила американский журналист-расследователь Линдси Снелл (Lindsey Snell).

Отметим, что данная информация была категорически опровергнута официальными структурами Азербайджана. Запустившая в Twitter этот фейк Линдси Снелл проживает в штате Флорида. Она представляется как независимый видеожурналист и подчеркивает, что некоторое время проживала в Стамбуле.

Журналистка вышла замуж за мусульманина и приняла ислам. Линдси Снелл подготовила серию репортажей из Сирии и других мусульманских стран и продавала их американским телеканалам.

В 2016 году журналистка была похищена на севере Сирии боевиками группировки Джабхат ан-Нусра. По словам журналистки, ее два месяца удерживали в подвале, однако ей удалось сбежать и пересечь границу с Турцией. Правоохранительные органы Турции задержали американку в провинции Хатай и освободили только через два месяца.

Линдси Снелл, которую подозревают в работе на зарубежные спецслужбы, также известна своими антитурецкими репортажами и часто выступала с критикой правительства Турции. В частности, она обвинила Турцию в отправке в Ливию боевиков, связанных с «Аль-Каидой».