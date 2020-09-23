Провокация против Азербайджана. Следы ведут к Линдси Снелл
Дезинформацию о том, что около тысячи бойцов поддерживаемой Турцией в Сирии бригады «Хамза» готовятся отправиться в Азербайджан, распространила американский журналист-расследователь Линдси Снелл (Lindsey Snell).
Отметим, что данная информация была категорически опровергнута официальными структурами Азербайджана. Запустившая в Twitter этот фейк Линдси Снелл проживает в штате Флорида. Она представляется как независимый видеожурналист и подчеркивает, что некоторое время проживала в Стамбуле.
Журналистка вышла замуж за мусульманина и приняла ислам. Линдси Снелл подготовила серию репортажей из Сирии и других мусульманских стран и продавала их американским телеканалам.
В 2016 году журналистка была похищена на севере Сирии боевиками группировки Джабхат ан-Нусра. По словам журналистки, ее два месяца удерживали в подвале, однако ей удалось сбежать и пересечь границу с Турцией. Правоохранительные органы Турции задержали американку в провинции Хатай и освободили только через два месяца.
Линдси Снелл, которую подозревают в работе на зарубежные спецслужбы, также известна своими антитурецкими репортажами и часто выступала с критикой правительства Турции. В частности, она обвинила Турцию в отправке в Ливию боевиков, связанных с «Аль-Каидой».
21 сентября Линдси Снелл написала в Twitter, что боевики группировки «Хамза» пересекли на автобусах границу с Турцией, чтобы затем отправиться в Азербайджан. Эту дезинформацию начал тиражировать армянин по имени Геворг Алмасян, а затем ее подхватили армянские СМИ.
Отметим, что звестный журналист-расследователь Левент Кемаль написал на своей странице в Твиттере, что информация об отправке бойцов бригады «Хамза» в Азербайджан не соответствует действительности.
«Я говорил с командиром бригады «Хамза». Он опровергает информацию о том, что бойцы бригады «Хамза» отправлены в Азербайджан. Источники, близкие к турецкой армии, также опровергают данную информацию», - написал Левент Кемаль 23 сентября.