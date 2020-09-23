После военного переворота в Мали назначили временного президента

В Мали состоялась инаугурация президента Ба Ндау, который ранее занимал должность министра обороны.

По данным AFP, он будет занимать этот пост в течение 18-месячного переходного периода, за это время в стране должны назначить всеобщие выборы.

Во время церемонии в столице Бамако присягу также принял временный вице-президент — полковник Ассими Гойта.

Напомним, власть перешла к военным после мятежа 18 августа. Бывший президент Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе были арестованы, а парламент и правительство отправлены в отставку.