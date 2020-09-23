Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает работы по обеспечению безопасности и удобства пешеходов в Баку.

Учитывая интенсивный поток пешеходов в части дороги, близко расположенной к пересечению проспектов Зии Буниятова и Азадлыг, там установлено новое тротуарное покрытие.

На тротуаре выложены тактильные плиты для лиц с проблемами зрения, пандусы для удобного и безопасного передвижения лиц с инвалидностью, пожилых людей и детских колясок.

В настоящее время на отдельных территориях Баку продолжаются работы в этом направлении.