Ученые назвали «виновников» пандемии коронавируса

«Суперраспространители» стали причиной пандемии COVID-19 по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Польской академии наук и Варшавского университета, результаты их исследования опубликованы на сайте Royal Society Open Science.

На начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) между 2 и 4. Однако с помощью новой модели расчета специалисты пришли к выводу, что в период экспоненциального роста числа заболевших в Китае, Италии, Испании, Франции, Великобритании и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4 из-за суперраспространителей - инфицированных людей, с большей вероятностью распространяющих вирус.

Компьютерное моделирование выявило две фазы распространения. На начальном этапе заражение шло медленно, но затем стало гораздо более интенсивным при появлении одного процента «суперраспространителей» на массовых мероприятиях.

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