«Детская горячая линия» работала в усиленном режиме во время карантина

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Дети - самый уязвимый и требующий особой заботы слой любого общества. Обеспечение нашим детям беззаботного и счастливого детства является гарантией здорового будущего. К сожалению, и сегодня встречаются семьи, в которых дети и подростки сталкиваются с притеснением или нарушением своих прав. Основная цель службы «Детской горячей линии», которая функционирует в Азербайджане уже более 10 лет, заключается в оказании помощи именно таким детям, а также семьям, в которых они растут. С первого дня создания службы ее сотрудники, стараясь защитить несовершеннолетних от психологических и физических травм, оказывают социальную и юридическую поддержку детям и семьям, которые испытывают определенные проблемы, связанные с воспитанием ребенка. Предлагаем вашему вниманию интервью с Кямалей Ашумовой, директором «Детской горячей линии», о деятельности службы, которая был создана по инициативе Общественного объединения «Ümidli Gələcək» и не прерывала свою ответственную работу даже во время строгого карантина.

- Кямаля ханум, расскажите, пожалуйста, об истории создания и деятельности службы «Детская горячая линия Азербайджана». Как появилась и чем была обусловлена необходимость создания такого сервиса? - Более 19 лет Общественное объединение «Ümidli Gələcək» принимает активное участие в развитии детей и молодежи Азербайджана, помогает в решении социальных, культурных, образовательных и экономических проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Объединение вносит вклад в реализацию государственных программ и национальных планов, реализуемых правительством Азербайджана. За последние 15 лет организация создала различные центры помощи детям и молодежи, проживающим в социально опасных условиях в Баку и регионах страны. Эти центры работают над решением их социальных, психологических, юридических, образовательных и медицинских проблем. В феврале 2010 года «Ümidli Gələcək» при поддержке ООО «Azercell Telekom» и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане открыло первую в СНГ услугу «Детская горячая линия». Этот проект был создан в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Министерством образования и по сегодняшний день продолжает успешно работать. - Каким было основное направление деятельности службы «Детская горячая линия Азербайджана» на протяжении этих лет? Как получают помощь дети и родители, обратившиеся к вам? - Наша цель - оказание психологической и юридической помощи, а также социальной и эмоциональной поддержки каждому ребенку, обратившемуся в службу. Горячая линия помогает справляться с трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются дети, и при необходимости предоставляет немедленную помощь, направляя их в другие соответствующие службы. «Детская горячая линия» готова помочь каждому ребенку, испытывающему проблемы. Мы стараемся оказать поддержку всем детям, не достигшим совершеннолетия (18 лет), а также лицам, которые принимают участие в их жизни. На горячую линию обращаются не только дети, испытывающие трудности в семье, но и дети, проживающие в государственных детских учреждениях, а также не имеющих определенного места жительства. Услуга распространяется на детей и подростков, которые подвергаются любым видам эксплуатации и насилия, страдают от психологических и эмоциональных проблем, имеют проблемы с законом или чьи права нарушаются. Мы также помогаем детям из семей, нуждающихся в особой заботе и защите, детям с ограниченными возможностями, а также тем, кто находится в социально уязвимых ситуациях. «Детская горячая линия Азербайджана» работает круглосуточно. Вы можете обратиться к нам позвонив на короткий номер 116111 или мобильные номера +994 50 680 22 80, +994 51580 22 80, +994 51880 11 80, +994 51 880 22 80. У нас активна электронная почта, есть официальный сайт, страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, а также услуга доступна для скачивания как мобильное приложение. Хочу отметить, что короткий номер 116111 был предоставлен нам Министерством связи, транспорта и высоких технологий Азербайджанской Республики. - Если говорить об общих результатах, с какими проблемами чаще всего обращаются в службу «Детская горячая линия»? Откуда больше всего поступает обращений - из Баку или регионов? - Больше всего звонков на горячую линию поступает по психологическим, социальным и образовательным вопросам. Если говорить о распределении звонков по регионам, то большинство обращений поступает из Баку. - А какие виды обращений вы считаете самыми сложными? - Иногда к нам поступают звонки об обеспечении прав детей на здоровье, например, за оказанием помощи в лечении детей с тяжелыми заболеваниями. Также обращаются с вопросами о назначении адресной социальной помощи. К сожалению, решение этих вопросов не входит в компетенцию «Детской горячей линии». Но мы обязательно перенаправляем людей, обращающихся с этими проблемами, в соответствующие органы. - В международной практике бизнес-структуры оказывают поддержку социальным проектам. Хотелось бы узнать, какие компании поддерживают деятельность «Детской горячей линии Азербайджана». - Прежде всего хочу подчеркнуть, что «Детская горячая линия» начиная с первых дней своей деятельности работает при финансовой поддержке Azercell. Эта поддержка продолжается и по сей день. Azercell принимает активное участие в работе службы и уделяет особое внимание этой социальной программе. Лидер мобильного рынка страны всячески помогает продвижению и развитию нашей организации, выступает в качестве организатора наших мероприятий. Кроме того, создание мобильного приложения, благодаря которому «Детская горячая линия» теперь доступна из любой точки мира, стало возможным благодаря финансовой поддержке ООО «Azercell Telekom». Также в период пандемии коронавируса (COVID-19) ЮНИСЕФ и Агентство США по международному развитию (USAID) оказали финансовую поддержку «Детской горячей линии» с целью расширения услуг службы и повышения осведомленности общественности.