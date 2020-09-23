Российско-турецкий патруль в Сирии обстреляли из гранатомета. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает TRT на русском в Twitter.

Известно, что в результате обстрела БТР военной полиции России получил повреждения, а двое российских военных контужены. Другие подробности пока не приводятся.

22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российско-турецкие военные патрули вернутся на дороги в той части провинции Идлиб в Сирии, где ранее были приостановлены. Речь шла о трассе М4, где патрулирование было остановлено из соображений безопасности.