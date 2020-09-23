Нидерланды вновь зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом
Нидерланды второй день подряд фиксируют рекордное суточное число заражений коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.
25 сентября коронавирус подтвердился у 2777, днем раньше — у 2544 пациентов.
Премьер-министр Марк Рютте призвал граждан вновь быть бдительными и соблюдать социальную дистанцию, чтобы сдержать распространение вируса. Он допустил, что власти введут повторные ограничения.
С начала пандемии в Нидерландах коронавирусом заразились почти 106 тысяч, скончались 6,3 тысячи человек.