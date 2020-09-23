Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 18:30

Греция заявила о начале «в ближайшем будущем» переговоров с Турцией по разведке углеводородов. Афины резко сдали назад. И месяца не прошло с весьма воинственных заявлений греческой стороны о том, что ни капли газа и ни сантиметра акватории Восточного Средиземноморья Анкара не получит, что на «наглые» притязания Турции потомки Алквиада и Александра Македонского ответят могуществом и мощью греческих авиации и флота – как в итоге весь афинский пар ушел в свисток.

Точнее, в заявление греческого МИД о том, что «Греция и Турция достигли договоренности о начале в ближайшее время 61-го тура переговоров по разведке углеводородов, который пройдет в Стамбуле». Турецкая дипломатия может праздновать успех, поскольку проводимая ею линия в конфликте с Грецией и рядом других стран Евросоюза, включая Францию, оказалась безупречно выверенной и эффективной. Жесткие заявления Эрдогана о том, что без Анкары никакие вопросы раздела шельфа Восточного Средиземноморья решаться не будут, прибытие в спорные воды судна сейсмического исследования «Oruc Reis» в сопровождении фрегатов турецких ВМС в сочетании с постоянным призывом Анкары к переговорам – все это дало свой положительный эффект. Комбинация жесткости и готовности к уступкам в разумных пределах оказались именно тем языком, который в Афинах, Париже, Никосии и Каире лучше всего слышат – и вполне отчетливо понимают. Что ж, «вы к нам с добром – и мы к вам по-человечески», решили в Анкаре и отозвали «Oruc Reis» из спорных с Грецией районов Восточного Средиземноморья. При этом Реджеп Эрдоган не упустил возможности напомнить Афинам, что данный жест вовсе не означает полной остановки турецких сейсмологических исследований, если Афины опять начнут упрямится – все возобновится.

По словам президента Турции, это сделано, «чтобы дать дипломатии шанс» и активизировать мирные переговоры. То есть – не уступка требованиям другой стороны, а акт доброй воли страны, которая хочет все проблемы решать мирным способом, в отличие от других, более агрессивных государств, покусившихся на интересы Анкары. Наивно полагать, что спор Турции с восточносредиземноморским консорциумом (ВСК) - Кипр, Египет, Греция, Израиль, Италия и Иордания, возникшим в 2019 году в формате регионального газового форума, будет решен в одном раунде греко-турецкого диалога. К взаимоприемлемому соглашению еще долог путь. Но главное сейчас, в его начале, то, что «Севильская карта» так и осталась на бумаге, как памятник непомерно раздутых амбиций Афин, Никосии и Парижа в отношении территорий, которые им не принадлежат. Что греха таить, в изменении греческой позиции сыграло свою роль решение международного арбитра, Вашингтона, где несколько месяцев наблюдали за эскалацией конфликта между государствами-членами НАТО. Амбициозность Афин и Парижа, решивших, что Восточное Средиземноморье их внутреннее озеро, в конце концов Белый дом достала. «Соединенные Штаты как субъект глобальной политики не занимают позиции по спорам о морских границах других государств. Что касается правового статуса «Севильской карты», то Соединенные Штаты не считают, что севильская карта имеет какое-либо юридическое значение. Европейский Союз также не считает севильскую карту юридически обязывающим документом. Морские границы должны устанавливаться соответствующими государствами на основе соглашений международного права. Соединенные Штаты решительно поддерживают добросовестный диалог и переговоры и призывают Грецию и Турцию как можно скорее возобновить переговоры», - наконец-то высказались в государственном департаменте.

И этого оказалось достаточно, чтобы Афины поспешили за стол переговоров. Впрочем, это сигнал не только в греческую сторону, но и всему ВСК, которые на полном серьезе решили, что в XXI веке могут кроить границы и акватории морей, как хотят, полностью исключая из процесса ведущую региональную державу, Турцию. Да еще при этом без зазрения совести и на чистом глазу отхватывая то, что по праву принадлежит Ливии и ее народу. Примечательно, что и Каир, тот самый, где еще совсем недавно обещали пойти войной на Турцию, если она пересечет некие «красные линии в Ливии» - тоже пошел на переговоры по соглашению о морских границах. И хотя они шли на уровне разведывательных служб двух стран – недалеко то время, когда за стол переговоров сядут кадровые дипломаты. Что служит еще одним доказательством того, что попытка в конфликте вокруг Восточного Средиземноморья загнать Турцию в региональную изоляцию потерпела провал. Конфликт еще не исчерпан, но атмосфера в регионе разряжается.