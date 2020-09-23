Азербайджанский телеканал оправдали за эротические сцены

Национальный совет телевидения и радио (НСТР) прокомментировал эротические сцены, продемонстрированные в эфире телеканала "Dunya TV". Как передает Report, НСТР ответил на адресованное гражданином обращение.

Один из зрителей сообщил, что 16 сентября в эфире телеканала "Dunya TV" были показаны откровенные сексуальные сцены в фильме "Ловкач". Гражданин уточнял, разрешена ли законодательством демонстрация подобных сцен.

В ответе НСТР отмечается, что продемонстрированные в эфире эротические сцены не являются нарушением закона.

В эфире телеканала "Dunya TV" от 16.09.2020 в 23:00 начался показ художественного фильма “Ловкач”, в котором присутствуют сексуальные сцены (23:55). Однако они были продемонстрированы в соответствующее время, и это не считается нарушением статьи 9.2.1 (продукты категории "16+" – трансляция информации эротического содержания ограничивается с 7:00 до 21:00 по местному времени) закона Азербайджанской Республики "О защите детей от вредной информации".