Девушка заплакала кровью и напугала врачей

Бразильские врачи пытаются выяснить причину, по которой у пятнадцатилетней жительницы деревни близ Сан-Паулу из глаз начали течь кровавые слезы, пишет портал UOL.

Как сообщается, девушка и ее родители обратились за помощью уже в несколько больниц, но ни томография, ни другие анализы не помогли установить какой-либо диагноз. По информации издания, исследования продолжаются около недели, сейчас медики проводят дополнительные обследования.

Врач Рафаэль Антонио Барбоза Делсин заявил, что науке уже известны случаи, когда у пациентов из глаз выделяется кровь. Этот синдром называют гемолакрией.

"Иногда она исчезает так же внезапно, как появилась, без лечения и постановки окончательного диагноза", — цитирует UOL офтальмолога.