ВОЗ предупреждает: вакцина от гриппа не защитит от коронавируса

Вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн.

Моэн предупредила о возможной нехватке вакцины от гриппа из-за большого спроса, который связан с пандемией коронавируса. По ее словам, масштабной вакцинацией правительства некоторых стран хотели предотвратить увеличение числа тяжелых случаев гриппа, чтобы иметь койки для пациентов с COVID-19. При этом она подчеркнула, что вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, пишет РБК.



При этом представитель ВОЗ напомнила, что меры предосторожности из-за коронавирусной инфекции также эффективны для гриппа.

