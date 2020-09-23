Главой «Формулы-1» станет Стефано Доменикали

Компания Liberty Media Corporation, которая владеет правами на чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1», объявила о смене руководителя серии. С 2021 года пост президента и генерального директора чемпионата мира займет Стефано Доменикали. Об этом сообщает « Коммерсант » .

55-летний итальянец заменит в этой должности американца Чейза Кэри, который возглавлял «Формулу-1» с 2017 года, когда Liberty Media Corporation выкупила серию у Берни Экклстоуна.

Доменикали имеет опыт работы в «Формуле-1», где с 2008 по 2014 годы возглавлял заводскую команду Scuderia Ferrari — под его началом итальянский коллектив завоевал последний на 2020 год титул в командном зачете (в 2008 году Ferrari выиграла Кубок конструкторов).

C 2014 года Доменикали перешел на работу в компанию Audi, а с 2016 года возглавлял итальянского автопроизводителя Lamborghini. О том, кто заменит его в должности руководителя этой марки, пока не сообщается.