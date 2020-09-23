Давос останется без экономического форума: виноват коронавирус

В 2021 году Всемирный экономический форум (ВЭФ), который обычно проходил в январе в Давосе, пройдет в другом месте из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме основателя и президента ВЭФ Клауса Шваба, которое опубликовала газета Davoser Zeitung.

Пока организаторы Давосского форума обсуждают альтернативные варианты. Среди возможных мест проведения форума называются курорт Бюргеншток в кантоне Нидвальден и город Лугано в кантоне Тичино, но окончательный выбор пока не сделан, отмечает «Коммерсант».

О переносе дат проведения ВЭФ в 2021 году сообщалось в августе. Предположительно, форум пройдет в начале лета следующего года, так как до тех пор, по мнению организаторов, невозможно будет провести это мероприятие в безопасной обстановке.