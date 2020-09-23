Легендарному теннисисту Борису Беккеру грозит семь лет тюрьмы

Легендарный теннисист Борис Беккер может быть осужден за сокрытие активов, сообщает Sky News. Ему грозит заключение сроком до 7 лет.

В 2017 году британский суд признал спортсмена банкротом.

По данным источника, Борис Беккер скрыл, что ему принадлежит доля в компании Breaking Data Corp, а также скрыл некоторые банковские счета и недвижимость.

По приговору Борис Беккер должен был находиться в статусе банкрота в течение года, но следственные органы выявили неучтенные активы на сумму 4,5 миллиона фунтов. Срок ограничений, связанных с банкротством, был продлен.