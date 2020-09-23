Реформы Ильхама Алиева дают плоды
В результате успешной аграрной политики государства в последние годы сельское хозяйство модернизируется и развивается более быстрыми темпами. Последние реформы президента Ильхама Алиева в сельском хозяйстве привлекают все больше участников частного сектора.
В особенности указ президента от 27 июня 2019 года «О создании новой системы субсидирования в аграрном секторе» привел к полной либерализации рынка семян, удобрений и всех продуктов сельхозхимии. В результате в этой отрасли появились новые игроки с частным капиталом, и началась конкуренция. А здоровая конкуренция является неотъемлемой чертой сильной, свободной системы предпринимательства, которое служит фундаментом для экономического развития страны.
Одним из новых игроков является розничная торговая сеть gubre.az. Учитывая начало сезона посева озимых культур, в сети спустили розничную цену на Аммофос.
Аммофос — одно из самых эффективных фосфорных удобрений, которое применяют во всех районах страны для припосевного и пропашного внесения, а также в качестве минеральной подкормки при выращивании зерновых культур и корнеплодов на всех этапах вегетации.
Напомним, в прошлый сезон розничная цена на Аммофос была 1000 манатов за тонну. А в этом году сеть gubre.az спустила цену на 7% и продает по 930 манатов за тонну. Фермеры могут приобрести удобрения по указанной цене во всех районах страны.
Более того, в сети gubre.az индивидуально подходят к средним и крупным фермерским хозяйствам и применяют гибкую ценовую политику в зависимости от потребности фермера.
Учитывая особое внимание и заботу государства по отношению сельскохозяйственному сектору, gubre.az тщательно следит за изменениями рынка агрохимии и потребностями фермеров, своевременно корректируя ценовую политику, повышая уровень обслуживания, старается наиболее полным образом удовлетворить все потребности фермерских хозяйств.
Приводим к сведению наших фермеров, что в сети gubre.az по всей республике фермеры могут приобрести семена высокоурожайных сортов пшеницы, ячменя и люцерны, оплачивая 100% за счет государственной субсидии.
В точках продаж компании фермерам предлагается нижеуказанная продукция:
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Семена элиты и первой репродукции сортов пшеницы и ячменя производства ФГБНУ "НЦЗ им. П.П. Лукьяненко"
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Местные сорта ячменя и пшеницы
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Высокоурожайные сорта люцерны с нитрогенератором производства Германии, Нидерландов и Италии.
Отметим, что торговая сеть gubre.az принадлежит ЗАО Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti и имеет больше 200 точек продаж по всей стране. Компания учреждена в 2019 году после указа президента Ильхама Алиева "О создании новых механизмов субсидирования в аграрном секторе”, либерализировавшего рынок удобрений, семян и прочих агрохимических средств.
Для получения дополнительной информации просим позвонить по короткому номеру 828 или перейти к веб странице www.gubre.az
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