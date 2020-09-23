Реформы Ильхама Алиева дают плоды

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В результате успешной аграрной политики государства в последние годы сельское хозяйство модернизируется и развивается более быстрыми темпами. Последние реформы президента Ильхама Алиева в сельском хозяйстве привлекают все больше участников частного сектора. В особенности указ президента от 27 июня 2019 года «О создании новой системы субсидирования в аграрном секторе» привел к полной либерализации рынка семян, удобрений и всех продуктов сельхозхимии. В результате в этой отрасли появились новые игроки с частным капиталом, и началась конкуренция. А здоровая конкуренция является неотъемлемой чертой сильной, свободной системы предпринимательства, которое служит фундаментом для экономического развития страны.

Одним из новых игроков является розничная торговая сеть gubre.az. Учитывая начало сезона посева озимых культур, в сети спустили розничную цену на Аммофос. Аммофос — одно из самых эффективных фосфорных удобрений, которое применяют во всех районах страны для припосевного и пропашного внесения, а также в качестве минеральной подкормки при выращивании зерновых культур и корнеплодов на всех этапах вегетации. Напомним, в прошлый сезон розничная цена на Аммофос была 1000 манатов за тонну. А в этом году сеть gubre.az спустила цену на 7% и продает по 930 манатов за тонну. Фермеры могут приобрести удобрения по указанной цене во всех районах страны. Более того, в сети gubre.az индивидуально подходят к средним и крупным фермерским хозяйствам и применяют гибкую ценовую политику в зависимости от потребности фермера. Учитывая особое внимание и заботу государства по отношению сельскохозяйственному сектору, gubre.az тщательно следит за изменениями рынка агрохимии и потребностями фермеров, своевременно корректируя ценовую политику, повышая уровень обслуживания, старается наиболее полным образом удовлетворить все потребности фермерских хозяйств.