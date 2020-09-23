Принимавший армян в Карсе мэр арестован за терроризм

Стоит отметить, что Демократическая партия народов считается политическим крылом террористической организации ПКК, которая на протяжении многих десятилетий ведет вооруженную борьбу против турецкого государства.

По информации «Анадолу», Айхан Бильген был арестован сегодня утром. Сотрудники полиции продолжают обыск в его доме.

Айхан Бильген получил известность еще в 2014 году, когда призывал террористов ПКК к возмездию после событий в Кобани. А в 2019 году он попал на страницы турецких СМИ после того, как пригласил в Карс делегацию из Армении. В составе армянской делегации, прибывшей в Карс, присутствовали руководитель управления спорта, культуры и туризма Иштан Закарян, декан истфака Ереванского государственного университета Эрик Минасян, учитель истории Эрик Согомонян и др.

Тогда действия Айхана Бильгена вызвали серьезные протесты в Турции. Приглашение армянской делегации в Карс осудили депутаты от других партий, которые напомнили об оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении.