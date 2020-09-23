В основном режиме камера ведет наблюдение, будучи пристыкована к док-станции. Если же владелец хочет, к примеру, посмотреть, выключена ли плита на кухне, он через смартфон активирует режим дрона, камера покидает док-станцию и, управляемая дистанционно, летит по маршруту.

Режим дрона включает и сработавшая сигнализация. В этом случае на смартфон пользователю придет уведомление, и камера, при наличии интернет-соединения, запустит видеотрансляцию из помещения.

Разработчики подчеркивают, что Always Home Cam в режиме дрона совершенно безопасен для людей и домашних животных — пропеллеры защищены решетками, а шум их работы специально сделали довольно громким, чтобы предупреждать окружающих о приближении. Камеру наблюдения начнут продавать в 2021 году за 249 долларов.