Обвал российского рубля

Российская валюта рекордно упала по отношению к доллару и евро. На валютных торгах Московской биржи сегодня вечером стоимость американской валюты составила выше 78 рублей, тогда как европейская валюта достигла отметки в 91,24 рубля (впервые с февраля 2016 года).

РБК пишет, что рубль слабеет на фоне снижения цен на нефть — в ходе торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упала до $41,52, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Нефть дешевеет на фоне опасений наступления второй волны COVID-19 и возможности возвращения масштабных ограничений.

Вместе с рублем падают и остальные валюты. Бразильский реал и мексиканский песо обесценились к доллару США на 6% за последнюю неделю, а норвежская крона и африканский ранд – на 5%. Падает и турецкая лира. Давление на рубль оказывает и укрепление доллара на международном валютном рынке, и истощение запасов валюты в банках, отмечают Вести.ру.