Неутешительный прогноз ВОЗ: от COVID могут умереть до двух миллионов человек

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что от COVID-19 погибнет до 2 миллионов человек, прежде чем эффективная вакцина от вируса станет массово доступной, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно. Потому что мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли количество смертей достигнуть 2 миллионов до того, как вакцина станет массово доступной, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время есть проблемы, в частности, в финансировании, производстве и оценке вакцин.