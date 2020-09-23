Нетаньяху: Израиль оказался на краю пропасти

Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всех странах мира составило 32,2 млн человек, более 983 тыс. пациентов скончались.

BBC News пишет, что в Израиле ужесточаются правила уже второго за время пандемии общенационального локдауна. Объявляя о новых мерах, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна "оказалась на краю пропасти".

Ужесточение карантина в Израиле включает дальнейшие ограничения на передвижение; по данным израильских СМИ, будут также закрыты все учреждения и компании, работа которых не является жизненно важной. Синагоги по случаю Йом-кипура - главного праздника иудаизма - будут открыты на следующей неделе лишь для небольших групп людей. Ограничиваются также масштабы любых протестных акций.

Новые меры решено было принять после того, как дневной показатель роста зараженных в Израиле превысил 8 тыс. - при том, что население страны составляет около 8,6 млн человек. Это самый высокий в мире уровень заболеваемости в пересчете на душу населения. С начала пандемии в Израиле зарегистрировано более 206 тыс. случаев COVID-19, 1 335 человек скончались.