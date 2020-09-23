«Карабах» спасся от поражения, «Сумгаит» выходит в лидеры Премьер-лиги видео
Сегодня стартовал 4-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Сумгаите местный одноименный клуб принимал «Карабах», который перед этим туром неожиданно оказался на 5-м месте. Чемпион Азербайджана после неудач в матчах с норвежским «Мольде» и «Нефтчи» был близок к очередному проигрышу, но смог уйти от поражения на последних секундах – 2:2.
На 52-й и 54-й минутах Али Гурбани и Джамаледдин Ходжниязов забили по голу и сделали преимущество «Сумгаита» весьма существенным. Однако команде Гурбана Гурбанова удалось собраться и вырвать ничью. На 59-й минуте Квабена Овусу, а на 5-й добавленной Филип Озобич поразили ворота хозяев и добыли для «Карабаха» одно очко.
После этого матча «Карабах» поднялся с 5-го места на 4-е, но уже завтра чемпион вновь опустится вниз. А «Сумгаит» временно поднялся на лидирующую позицию.
Завтра в чемпионате Азербайджана состоятся два матча: «Сабаил» - «Сабах» (18:00), «Кешля» - «Зиря» (20:15). А 27 сентября «Нефтчи» примет «Габалу» (19:00).
Турнирное положение
1. «Сумгаит» - 7 очков (4 матча)
2. «Сабах» - 6 (3)
3. «Нефтчи» - 6 (3)
4. «Карабах» - 5 (4)
5. «Кешля» - 5 (3)
6. «Зиря» - 4 (3)
7. «Габала» - 2 (3)
8. «Сабаил» - 0 (3)