В Сумгаите местный одноименный клуб принимал « Карабах », который перед этим туром неожиданно оказался на 5-м месте. Чемпион Азербайджана после неудач в матчах с норвежским «Мольде» и «Нефтчи» был близок к очередному проигрышу, но смог уйти от поражения на последних секундах – 2:2.

На 52-й и 54-й минутах Али Гурбани и Джамаледдин Ходжниязов забили по голу и сделали преимущество «Сумгаита» весьма существенным. Однако команде Гурбана Гурбанова удалось собраться и вырвать ничью. На 59-й минуте Квабена Овусу, а на 5-й добавленной Филип Озобич поразили ворота хозяев и добыли для «Карабаха» одно очко.

После этого матча «Карабах» поднялся с 5-го места на 4-е, но уже завтра чемпион вновь опустится вниз. А «Сумгаит» временно поднялся на лидирующую позицию.

Завтра в чемпионате Азербайджана состоятся два матча: «Сабаил» - «Сабах» (18:00), «Кешля» - «Зиря» (20:15). А 27 сентября «Нефтчи» примет «Габалу» (19:00).

Турнирное положение

1. «Сумгаит» - 7 очков (4 матча)

2. «Сабах» - 6 (3)

3. «Нефтчи» - 6 (3)

4. «Карабах» - 5 (4)

5. «Кешля» - 5 (3)

6. «Зиря» - 4 (3)

7. «Габала» - 2 (3)

8. «Сабаил» - 0 (3)